16/ 09/ 2026 18:42

VIDEO | Guardias persiguieron a ladrones por el estacionamiento del un mall tras violento robo a multitienda

Un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto al interior del Mall Plaza El Trébol, en Talcahuano, región del Biobío, durante la noche de este martes. Según antecedentes preliminares, estos antisociales llegaron hasta una de las multitiendas a bordo de dos vehículos, ingresaron al local y sustrajeron una cantidad indeterminada de artículos, para luego escapar por los estacionamientos. El personal de seguridad intentó detenerlos y los siguió durante su huida, pero no lograron impedir su escape.