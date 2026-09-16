Horarios de mayor afluencia en Fiestas Patrias 2026: Revisa cuándo ir a carnicerías, supermercados y botillerías

Mira acá los horarios de mayor afluencia en carnicerías, supermercados y botillerías, según el análisis de Transbank, para planificar tus compras antes del 18.

Las Fiestas Patrias 2026 ya están aquí y, con los feriados a la vuelta de la esquina, chilenas y chilenos comienzan a preparar las esperadas celebraciones.

Fue en ese contexto que Transbank, empresa que procesa los pagos con tarjeta que miles de clientes hacen cada día, elaboró un listado con los horarios ‘peak’ que tendrán los distintos comercios para este fin de semana.

La compañía precisó cuáles serán los locales comerciales que recibirán más afluencia de público estos días y específicamente los horarios que los consumidores preferirán para adquirir los productos.

Lo anterior permite planificarse con tiempo para hacer las compras antes de este 18 de septiembre.

Tiendas, supermercados y botillerías en Fiestas Patrias: Qué día y a qué hora va a ir más gente a comprar

Tiendas de alimentos (principalmente carnicerías)

Día: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre Hora: entre 12:00 y 14:00 horas.

Supermercados

Día: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre Hora: entre 16:00 y 18:00 horas.

Botillerías

Día: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre Hora: entre 12:00 y 15:00 horas.





Cabe recordar que las Fiestas Patrias este año tendrán dos feriados: el día viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

Por lo anterior, desde la Dirección del Trabajo indicaron que los comercios tienen como horario tope de cierre las 21:00 horas del día jueves 17 de septiembre, aunque en la práctica la mayoría cerrará antes que eso.

Asimismo, precisaron que, para el correcto descanso de los trabajadores, los mismos comercios no están habilitados a abrir hasta las 06:00 del domingo 20 de septiembre.

Sin embargo, existen una serie de excepciones: