Carne para el asado y los anticuchos en Fiestas Patrias 2026: Revisa los precios por kilo

El 18 de septiembre está a la vuelta de la esquina, por lo que CHV Noticias cotizó los distintos cortes de carne para los asados de los chilenos.

Esta semana se celebra el esperado 18 de septiembre y en los hogares comienzan las preparaciones para realizar los mejores asados y anticuchos.

CHV Noticias visitó algunas carnicerías para conocer los precios de los distintos cortes de carnes en estas Fiestas Patrias.

¿Cuáles son los precios de la carne en este 18?

En la Vega Central, el kilo de pechuga deshuesada se puede encontrar a $4.498 , alrededor de tres mil pesos menos en relación al año pasado.

En cuanto al cerdo, las chuletas tienen un valor de $3.998, mientras que el costillar está a $5.998 en carnicerías.

Por otro lado, algunas opciones de carnes rojas son huachalomo, sobrecostilla, abastero y punta paleta a $8.798.

El kilo de lomo vetado y el liso está a $13.998 , un precio más elevado, debido a que ambos cortes tuvieron un alza a nivel nacional de hasta un 9%.

Por esta razón, se ha vuelto popular la denominada “parilla mixta”, una opción que combina distintas carnes y alivia el bolsillo.

De acuerdo con Wilson Jiménez, de El Carnicero, “si usted compra un lomo liso para 10 personas le sale 35 mil pesos”. En tanto, para una parilla mixta son necesarios alrededor de “25 mil pesos entre lomo liso, pulpa, longaniza y pollo”.

¿Cuánta carne comprar para los anticuchos?

Para anticuchos, se recomienda un corte de vacuno con algo de veteado que se corte bien en cubos: Punta de ganso, lomo vetado o posta negra son los más recomendados.

Como referencia de cantidad, calcula entre 100 y 110 gramos de carne cruda por anticucho, considerando el espacio que ocupan las verduras intercaladas (pimentón, cebolla, tomate) en la brocheta.

Para preparar 15 anticuchos necesitas entre 1,5 y 1,7 kilos de carne, considerando un margen para los recortes al limpiar el corte y también para disponer de una porción extra en caso de que llegue algún comensal inesperado.