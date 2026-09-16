Encadenados y al borde de la muerte: Detienen a hombre por maltrato animal y faena ilegal en Placilla

Dentro de los hallazgos, dos perros galgos en evidente estado de desnutrición, encadenados a un árbol, sin agua, ni protección ante las condiciones climáticas. El sujeto pasará este jueves a control de detención.

Un hombre fue detenido este miércoles en la comuna de Placilla por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal e infracción a la ley relacionada con mataderos clandestinos.

El procedimiento fue encabezado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, y tuvo lugar en el sector de Placilla Nuevo.

Allí, informó la policía civil, encontraron dos perros galgos en evidente estado de desnutrición, encadenados a un árbol, sin agua , ni protección ante las condiciones climáticas.

Asimismo, como si no fuera suficiente la crueldad, en el lugar fueron encontrados seis cerdos dentro de un corral de reducidas dimensiones, sin contar con alimentación y en deficientes condiciones sanitarias.





Detenido pasará a control de detención

Durante la inspección, los oficiales también detectaron diversos elementos que estarían vinculados al faenamiento clandestino de animales, entre ellos herramientas cortantes, ganchos, una pesa colgante, restos biológicos, carne congelada y un animal faenado.

Según informó la Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso, el imputado a cargo de dicho inmueble pasará este jueves a su control de detención para su respectiva audiencia de formalización.

El comisario Francisco Villenas, de la Bidema de Valparaíso, añadió que los animales víctimas de maltrato fueron derivados a un centro veterinario para un control. Ahora se coordina su entrega a una ONG para el resguardo y protección de su integridad.