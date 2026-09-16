Gobierno retira reglamento de Seguridad Municipal por “flanco” que permitía destitución de alcaldes

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, dio a conocer este miércoles que el Ejecutivo sacó un artículo de la Contraloría General de la República (CGR), tras una serie de reparos expresados por alcaldes.

El Gobierno anunció este miércoles el retiro del reglamento de Seguridad Municipal desde la Contraloría tras los duros reparos presentados por alcaldes de diversos sectores.

El conflicto surgió por el artículo 8, que fijaba obligaciones en la verificación de requisitos de inspectores y directores: su incumplimiento abría una posible causal de cesación del cargo.

Y no solo eso: Cuando las responsabilidades administrativas recayeran en el alcalde, eventualmente podría configurar la causal de notable abandono de deberes.

Jefes comunales reclamaron que la versión final no fue socializada y, por ello, llegaron a esta mañana a una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.





Tras la cita, la autoridad confirmó el retiro para “perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo” y evitar que surjan distintas interpretaciones técnicas o legales entre las partes.

El Ejecutivo enfatizó que las interpretaciones más relevantes son las de la Contraloría General de la República, cuyas resoluciones resultan obligatorias para todas las autoridades.

“Estamos abiertos a hacer cualquier modificación (…) y, desde esa perspectiva, con los alcaldes hemos escuchado el planteamiento y vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo“, zanjó Guerrero.