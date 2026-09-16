16/ 09/ 2026 15:38

Habla tiktoker expulsado por extranjeros en Plaza de Armas de Santiago: “Vivimos en el mundo al revés”

Franko Lagos, tiktoker conocido en redes sociales como “Kofran Caminante”, denunció haber sido expulsado por un grupo de personas extranjeras mientras realizaba una transmisión en vivo en la Plaza de Armas de Santiago. Según relató en conversación con CHV Noticias Tarde, “parece que vivimos en el mundo al revés, no puede ser que nosotros los ciudadanos no podamos sacar el celular en la calle porque eso le puede molestar a gente que en realidad no se adapta a las reglas del país”, afirmó. El creador de contenido señaló que, tras dar a conocer el caso, comenzó a recibir amenazas para no regresar al centro de la capital.