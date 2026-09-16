Corte de luz en Santiago este jueves 17 de septiembre: Revisa las comunas afectadas
La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que 2 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 17 de septiembre.
Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago y Las Condes.
Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 17 de septiembre
- Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.