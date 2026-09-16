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Corte de luz en Santiago este jueves 17 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 17 de septiembre. 

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Santiago y Las Condes. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 17 de septiembre

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
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