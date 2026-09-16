Gendarme fue detenido tras intentar ingresar sustancias ilícitas a cárcel de Valparaíso

La institución indicó que se instruyeron procedimientos para la desvinculación inmediata del funcionario, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer los hechos.

Este miércoles y a través de un comunicado, Gendarmería informó que tras una rigurosa investigación que contó con colaboración del personal del OS9 de Carabineros, se detuvo a un funcionario del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Se indicó que el sujeto intentaba ingresar sustancias ilícitas y elementos prohibidos por la administración penitenciaria en el recinto.

“Ante la gravedad de estos hechos, la Dirección Regional de Valparaíso instruyó procedimientos para la desvinculación inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias”, se indicó.

Además, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público para su formalización, la cual se realizará este jueves en el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

“Reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios institucionales y manteniendo una política de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción”, se agregó.





Comunicado de Gendarmería de Chile