Micheladas en segundos: La fórmula que simplifica el brindis estas Fiestas Patrias
Con el mixer y una mezcla para escarchar el borde del vaso reunidos en una misma botella, una propuesta chilena busca hacer más fácil preparar micheladas y cheladas en cualquier lugar.
Asados, juntas con amigos, viajes y celebraciones marcan septiembre y las esperadas Fiestas Patrias. Y junto con organizar qué comer y beber, también aparece un desafío muy propio de estas fechas, llevar todo lo necesario y optimizar los tiempos para dedicarse simplemente a disfrutar. En ese escenario, preparaciones como las micheladas y cheladas se han convertido en una alternativa cada vez más presente al momento de compartir una cerveza de manera diferente, destacando entre ellos Locos por la Fiesta, marca chilena que desarrolló una solución que reúne en un mismo producto el mixer y el escarchado necesarios para preparar una michelada o chelada en pocos pasos.
La propuesta permite evitar tener que comprar distintos ingredientes, medir proporciones o transportar varios productos por separado: basta preparar el borde del vaso con el escarchado incorporado, agregar el mixer y completar con cerveza. Actualmente, la marca cuenta con dos alternativas, La Michel está pensada para quienes prefieren una preparación más intensa y especiada, mientras que La Chela ofrece un perfil más cítrico y refrescante. Ambas incluyen su propio escarchado y se presentan en formato retail de 280 cc + 30 g de escarchado, permitiendo preparar varias bebidas desde una misma botella.
“Fiestas Patrias representa muy bien el espíritu con el que nació Locos por la Fiesta, juntarse, compartir y disfrutar. Queríamos que preparar una michelada no significara tener que comprar y llevar cinco cosas distintas, sino que fuera algo simple, rico y entretenido, que pudieras preparar en segundos en un asado, una junta con amigos o donde quieras celebrar”, señalan Valentina y Diego Camacho, creadores de este brebaje.
Cómo se originó este producto
La idea comenzó a desarrollarse durante 2025, a partir de una situación que sus fundadores observaban constantemente en reuniones y asados, preparar una michelada implicaba contar con varios ingredientes, calcular proporciones y dedicar tiempo a una preparación que podía simplificarse.
La Michel y La Chela se encuentran disponibles en todo Chile, tanto mediante despacho online como en supermercados, además de tiendas y botillerías.