16/ 09/ 2026 20:18

Emergencia por incendio en zona residencial de Quinta Normal: Habría una persona desaparecida

Hace instantes se declaró una tercera alarma de incendio a causa de un siniestro que afecta a una zona residencial de la comuna de Quinta Normal, en la región Metropolitana. El combate a las llamas, que han alcanzado gran magnitud, se ha concentrado en calle Salta con Padre Tadeo. De manera preliminar, el incendio tendría riesgo de propagación a más viviendas, mientras se indaga la presunta desaparición de una persona.