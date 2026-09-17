Horario de bancos en Fiestas Patrias: Estos son los días en que las sucursales estarán cerradas

Miles de personas deberán planificar con anticipación sus trámites presenciales debido al cierre de bancos por las celebraciones. Conoce las fechas clave acá.

Con la llegada de las Fiestas Patrias, muchas personas se preguntan cómo funcionarán los bancos durante el fin de semana largo marcado por los feriados del viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Este año, además, no prosperó la iniciativa que buscaba declarar feriado el jueves 17, por lo que esa jornada se mantiene como un día laboral normal.





¿Cómo funcionarán los bancos en Fiestas Patrias 2026?

Jueves 17 de septiembre: atención normal en sucursales, usualmente hasta las 14:00 horas.

atención normal en sucursales, usualmente hasta las 14:00 horas. Viernes 18 de septiembre: bancos cerrados por feriado de Independencia Nacional.

bancos cerrados por feriado de Independencia Nacional. Sábado 19 de septiembre: bancos cerrados por el Día de las Glorias del Ejército.

bancos cerrados por el Día de las Glorias del Ejército. Domingo 20 de septiembre: sin atención en sucursales.

sin atención en sucursales. Lunes 21 de septiembre: reapertura y funcionamiento habitual.

Las autoridades han recomendado realizar con anticipación trámites presenciales como depósitos, cobros, emisión de documentos o gestiones comerciales, considerando que la atención bancaria se verá interrumpida durante los días festivos.

No obstante, los servicios digitales seguirán disponibles para la mayoría de las operaciones habituales.