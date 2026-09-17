Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 19:11 horas de este jueves 17 de septiembre en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este jueves a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:11 horas, a 45 kilómetros al suroeste de Quillagua.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 85 kilómetros.