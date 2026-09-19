Parada Militar 2026 completa: Revive el desfile con el mayor despliegue de los últimos 17 años

Más de 10 mil efectivos participaron en el tradicional desfile, que contó con cerca de 60 aeronaves y el debut de Gendarmería en el Parque O’Higgins.

Este sábado 19 de septiembre se realizó la Parada Militar 2026 como parte de la celebración del Día de las Glorias del Ejército, con el mayor despliegue en 17 años.

El tradicional desfile tuvo lugar en la elipse del Parque O’Higgins y contó con la participación de funcionarios del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea de Chile, además de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI).

En total, fueron más de 10 mil 200 los efectivos que se desplegaron en la explanada, en una ceremonia que se extendió por cerca de tres horas.





El despliegue, considerado el segundo más grande del siglo, también contempló la participación de cerca de 60 aeronaves.

Asimismo, asistieron autoridades de Gobierno, incluido el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el presidente José Antonio Kast, quien hizo su primera aparición en esta instancia.

Entre las novedades de esta edición estuvo el debut de Gendarmería, institución que participó con un contingente de 94 efectivos.

Además, la Policía de Investigaciones volvió a formar parte de la Parada Militar luego de varios años sin participar en el tradicional desfile.

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