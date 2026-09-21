21/ 09/ 2026 07:43

Banda robó 80 celulares en Fiesta de la Pampilla de Coquimbo: Los encontraron enterrados bajo tierra

Alrededor de 80 teléfonos celulares fueron recuperados de más del centenar de dispositivos sustraídos durante la celebración de las Fiestas Patrias en La Pampilla, en Coquimbo. El sistema GPS de algunos de ellos permitió que Carabineros los encontrara enterrados bajo tierra. En un procedimiento en paralelo, la policía allanó un domicilio y halló más de 50 teléfonos. Lo anterior dejó un saldo de seis detenidos, todos de nacionalidad peruana.