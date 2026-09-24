Detienen a mujer acusada de provocar fatal incendio en Cerrillos

El siniestro ocurrió este miércoles, donde falleció una pareja. La detenida mantiene antecedentes penales.

Carabineros detuvo a una mujer de 39 años acusada de provocar un fatal incendio donde fallecieron dos personas en la comuna de Cerrillos.

Cabe señalar que el siniestro se registró en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde falleció una pareja. El hombre tenía 42 años y la mujer 45.

Una de las víctimas perdió la vida al interior de un inmueble. En tanto, la segunda víctima, pese a que logró escapar de la vivienda, murió en plena vía pública debido a un paro cardiorrespiratorio por la inhalación de humo.

Las llamas destruyeron dos departamentos y provocaron daños en otro. Ante la sospecha de intencionalidad, la investigación quedó a cargo del OS9 de Carabineros.





Mujer detenida tiene antecedentes penales

Las diligencias de Carabineros permitieron identificar a la sospechosa, una mujer de nacionalidad chilena y que mantiene antecedentes penales por hurto simple, lesiones y otros delitos.

“El departamento OS9 logró la detención de una mujer de 39 años por su participación en el delito de incendio ocurrido en la comuna de Cerrillos”, informó la teniente Yenny Velásquez.