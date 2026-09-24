Declaran Alerta Roja para provincia de Cautín y Alerta Amarilla en el Biobío por desbordes de ríos

Las autoridades ya activaron la mensajería preventiva SAE e hicieron un llamado a alejarse de ciertas riberas de ríos en el sur del país.

La mañana de este jueves Senapred dio aviso de que una serie de ríos en la zona sur del país se encuentran en el umbral máximo de capacidad debido al río atmosférico.

Ante esto, se declaró Alerta Roja en la provincia de Cautín, región de La Araucanía, por desborde. Esta medida se mantendrá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Sobre la misma, las autoridades hicieron un llamado a evitar la ribera del río Purén, en la comuna de Purén, por alerta de crecida y se activó la mensajería SAE preventiva.





Alerta en La Araucanía y sectores a evacuar

Debido a las precipitaciones y las consecuencias en sus ríos, se declaró Alerta Roja en la comuna de Arauco por desbordes de ríos.

Hasta el momento, los sectores que han sido llamados a evitar, son:

Comuna de Purén : Ribera del río Purén.

: Ribera del río Purén. Comuna de Carahue : Ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue.

: Ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue. Comuna de Gorbea : Ribera del río Donguil.

: Ribera del río Donguil. Comuna de Carrarehue : Ribera de los ríos Maichin y Trancura en los sectores Curarrehue y Reigolil.

: Ribera de los ríos Maichin y Trancura en los sectores Curarrehue y Reigolil. Comuna de Pucón: Ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu.

Región del Biobío también en Alerta

Desde Senapred también indicaron que a las 08:10 de este jueves se “modifica cobertura Alerta Amarilla a Regional (en el Biobío) por crecida” producto del aumento de caudales del río Pichilo en Arauco y el río Curanilahue, en Curanilahue.

Respecto a esto último es que se activó la mensajería SAE preventiva llamando a evitar diversas riberas de ríos, estas son:

Comuna de Arauco : Ribera del río Pichilo en sectores Pichilo y la Faja.

: Ribera del río Pichilo en sectores Pichilo y la Faja. Comuna de Curanilahue: Ribera de los ríos Rana, Curanilahue y del estero Plegarias.