Delincuente robó y abusó sexualmente de mujer en Providencia: Se lanzó al Mapocho para escapar y fue detenido en Recoleta

Primero escapó en un taxi, se bajó en el sector de la Plaza Baquedano y fue perseguido por Carabineros. La corriente del río lo llevó a Recoleta, donde fue detenido.

Este jueves, un hombre fue detenido en la comuna de Providencia tras haber sido denunciado por robo y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche en el sector de la avenida Pedro de Valdivia con Andrés Bello y el hombre intentó lanzarse al río Mapocho para escapar de Carabineros.





Los antecedentes del delito

Según detalló Radio Bío Bío, la denuncia fue presentada por una mujer que habría estado caminando por el sector cuando el delincuente le habría puesto una pistola en la cabeza a modo de intimidación.

Así habría procedido a robarle su bolso, documentos personales, el celular y además a abusar sexualmente de ella.

El delincuente se habría fugado en un taxi, donde fue monitoreado e iniciándose un seguimiento controlado por parte de personal municipal y Carabineros.

El hombre se bajó en el sector de Plaza Baquedano, siendo interceptado por equipos policiales; momento en el que se lanzó al río Mapocho, cuya corriente lo llevó hasta el sector de Tirso de Molina en la comuna de Recoleta.

En dicho lugar, Carabineros detuvo al hombre, quien fue reconocido por la víctima del delito. Finalmente, fue puesto a disposición de la justicia.