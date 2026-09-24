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Familia sufrió violento turbazo en Maipú: Delincuentes se hicieron pasar por policías y los intimidaron con armas de fuego

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Durante la noche de este jueves, una familia sufrió un violento robo en modalidad de turbazo en la comuna de Maipú. Se trata de 8 delincuentes, quienes ingresaron en dos vehiculos y rompieron la reja de la propiedad. Comenzaron a gritar que son policias, entraron al inmueble con armas de fuego, intimidaron a las víctimas y robaron múltiples aparatos electrónicos, incluyendo dinero en efectivo, todo esto avaluado en $3 millones. Los antisociales actuaron a rostro cubierto y vestidos de negro dispararon al aire en tres ocasiones.

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