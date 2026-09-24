24/ 09/ 2026 07:27

Familia sufrió violento turbazo en Maipú: Delincuentes se hicieron pasar por policías y los intimidaron con armas de fuego

Durante la noche de este jueves, una familia sufrió un violento robo en modalidad de turbazo en la comuna de Maipú. Se trata de 8 delincuentes, quienes ingresaron en dos vehiculos y rompieron la reja de la propiedad. Comenzaron a gritar que son policias, entraron al inmueble con armas de fuego, intimidaron a las víctimas y robaron múltiples aparatos electrónicos, incluyendo dinero en efectivo, todo esto avaluado en $3 millones. Los antisociales actuaron a rostro cubierto y vestidos de negro dispararon al aire en tres ocasiones.