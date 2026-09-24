¡Asya será secuestrada y se reencontrará con Derin! | Capítulo 48 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Asya sufrirá la misma suerte que Derin al ser atacada y secuestrada por Haluk, llevándola a la casa escondida en el bosque.

Sin embargo, la doctora contará con la empatía del secuestrador y quedará totalmente liberada ante su estupor por encontrar a la esposa de Volkan.

La situación empeorará cuando, en un intento de escapar de la casa, son atrapadas en el plan y Derin, una vez más, es maniatada y amenazada con un arma de fuego.

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