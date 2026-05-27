Migraciones anuncia que notificará a empleadores que tienen contratados a migrantes en situación irregular

Desde Colchane, el director del Servicio Nacional de Migraciones explicó que utilizarán información entregada por la Superintendencia de Pensiones.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, visitó la zona en la que se está construyendo la zanja fronteriza en Colchane. Allí anunció nuevas medidas.

Según planteó, el Ejecutivo notificará a los empleadores que tienen contratadas en sus empresas a personas migrantes en situación irregular con información de la Superintendencia de Pensiones.





Sauerbaum explicó que dicha institución “nos entregará la lista de las personas que están cotizando en Chile con un número distinto del RUT entregado por la AFP, que no le da la atribución ni el permiso para trabajar”.

“Por lo tanto, les informaremos que están cometiendo una falta y que si no la mejoran tendrán que ser sujeto de esta multa que tenemos establecida”, agregó.