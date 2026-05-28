Metro de Santiago lanza edición especial de la tarjeta Bip! para concientizar sobre el cáncer de sangre

La Fundación DKMS y se unió al tren subterráneo con el fin de visibilizar el diagnóstico de cáncer de sangre. Revisa en qué estaciones comprar la tarjeta y cómo donar en la causa.

Metro de Santiago se unió a la Fundación DKMS para lanzar una edición especial de la tarjeta Bip! con motivo del Día Mundial del Cáncer de Sangre que se conmemora este 28 de mayo.

Por lo mismo, desde este jueves, está disponible la tarjeta para el transpote público capitalino con la que se busca visibilizar esta fecha y recodar que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia.

¿Dónde conseguir la tarjeta Bip!?

La edición especial de la tarjeta Bip! estará disponible desde este jueve 28 de mayo en las siguientes estaciones del Metro:

Baquedano

Plaza de Puente Alto

Pudahuel

Bellavista La Florida

La Cisterna

Plaza de Maipú

Quinta Normal

Plaza Egaña

Vespucio Norte

Los Leones

Cada 27 segundos se diagnostica un cáncer de sangre

Cada 27 segundos, alguien en el mundo recibe un diagnóstico de cáncer de sangre. En Chile, alrededor de 4.000 personas son diagnosticadas cada año con alguna de estas enfermedades, y cerca de 300 de ellas son niños menores de 15 años.

La Fundación DKMS llegó a Chile a principios de 2018 con el objetivo de aumentar las probabilidades de que personas con cáncer de sangre de origen hispanoamericano encuentren donantes compatibles.

La compatibilidad está ligada al origen étnico, por lo que mientras más potenciales donantes de origen latino existan, mayores serán las posibilidades de que pacientes con este origen encuentren a su “gemelo genético” y puedan superar su enfermedad.

¿Cómo convertirte en donante?

Para colaborar con la Fundación DKMS puedes registrarte como donante de células madre sanguíneas www.dkms.cl.

Para ser registrate debes cumplir con estos requisitos: