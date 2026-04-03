Robó $30 millones y los enterró: Detienen a cuidadora en Coquimbo

La imputada de 37 años habría sustraído los ahorros de dicha familia para luego enterrarlos en el patio del mismo domicilio mientras realizaba labores de cuidado dentro del hogar.

Carabineros logró la detención de una mujer por robar $30 millones en efectivo desde la casa de sus jefes donde trabajaba como cuidadora en Coquimbo.

De acuerdo a información entregada por personal policial, la imputada de 37 años habría sustraído los ahorros de dicha familia para luego enterrarlos en el patio del mismo domicilio “con el fin de esconderlos“.

Luego de que la víctima alertara del robo, el OS9 de Carabineros llegó hasta el inmueble y encontró el monto robado envuelto en bolsas bajo tierra.





Detienen a mujer por robar y enterrar $30 millones en Coquimbo

Según lo detallado por el capitán David Sepúlveda, Comisario 2.ª Comisaría de Coquimbo, la cuidadora “aprovechó la ausencia de la dueña de casa” para sustraer el dinero.

Tras el operativo, la mujer pasó a control de detención durante la jornada de este viernes, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mientras que el dinero encontrado por el equipo del OS9 fue devuelto en su totalidad a la víctima.