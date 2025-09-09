¡Notable Lawrence Vigouroux! El arquero de La Roja le negó el gol a Darwin Núñez - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
El arquero del Swansea City tuvo una destacada intervención tras un remate de Darwin Núñez y evitó la apertura de la cuenta por parte de Uruguay en el Nacional.
Emitido el 09/09/2025
El delantero de La Roja se encontró solo con el arquero Santiago Mele, sin embargo, no conectó bien y su cabezazo se fue desviado.
Tras un remate de Fabián Hormazábal, el rebote le quedó al joven atacante de Everton de Viña del Mar, quien no pudo definir de buena manera dejando escapar una gran oportunidad.
Cuando se iba el primer tiempo, desde todos los rincones del recinto de Ñuñoa le cantaron al argentino, quien agradeció el cariño de los chilenos.
El extremo de Colo Colo, uno de más destacados de La Roja, sacó un ajustado remate que el guardameta charrúa Santiago Mele rechazó.
Fabián Hormazábal cayó en el área y la Selección Chilena pidió penal, pero el brasileño Anderson Daronco nada sancionó y tras una serie de rebotes Rodrigo Echeverría sacó un potente remate.
El Pulpo estuvo notable para tapar un remate de Hugo Fernández, quien sacó un brutal zurdazo en el duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.
En una distendida conversación con CHV Deportes, la medallista olímpica cuenta desconocidos detalles de su estadía en París 2024 y revela sus grandes ídolos deportivos.
A un año de histórico medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, el luchador grecorromano habló con CHV Deportes diferentes aspectos de su vida personal.