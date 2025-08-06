 GTA y música de Disney: Yasmani Acosta sorprende y revela sus grandes secretos - Chilevisión
GTA y música de Disney: Yasmani Acosta sorprende y revela sus grandes secretos

A un año de histórico medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, el luchador grecorromano habló con CHV Deportes diferentes aspectos de su vida personal.

RELACIONADOS

00:58

00:42

“Fuerza familia minera”: El emotivo homenaje de Cobresal y la U a mineros de El Teniente

En la previa del partido disputado este lunes en el Estadio Nacional, los jugadores del cuador nortino salieron a la cancha con 6 cascos en representación de los trabajadores fallecidos la semana pasada.

01:06

Torta y abrazo: El emotivo gesto de Cristiano Ronaldo con funcionario del Al Nassr

El astro portugués sorprendió al chef del equipo asiático, llevándole una enorme torta para celebrar su cumpleaños junto al resto del plantel.

01:31

Media partner hasta los Juegos Olímpicos: Así fue el evento de Chilevisión con Team Chile

Con la presencia de autoridades y deportistas, se formalizó el compromiso entre nuestra señal y los atletas nacionales por el próximo ciclo olímpico.

00:42

Sorprendidos: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aparecieron en la “Kiss Cam” de Coldplay

Más de 60 mil personas ovacionaron al argentino y a su esposa en el concierto de la banda en Miami, repitiendo la escena que desató una polémica entre un empresario y su supuesta infidelidad.

02:41

Hablando por celular: Así llegó Eduardo Vargas a Chile para firmar por Audax Italiano

El ariete aterrizó en nuestro país para cerrar su incorporación al conjunto de La Florida, quienes le ganaron la pulseada a la U tras su salida de Nacional.

00:58

Insólito momento de Neymar: Gritó gol antes de tiempo, su equipo perdió y quedó en zona de descenso

El delantero creyó que había marcado el empate parcial para el Santos ante el Inter de Porto Alegre, pero la pelota no entró y su club cayó en un duelo clave del Brasileirao.

00:52

En perfecto francés: La notable presentación de Thomas Gillier en CF Montréal de la MLS

El arquero dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de los canadienses, sorprendiendo por su excelente manejo del idioma.

00:22

Insólito: Intentó celebrar como Cristiano Ronaldo, terminó lesionado y se hizo viral en Brasil

El delantero Kesley marcó el empate para el Gremio Prudente ante el Atlético Monte Azul por el Campeonato Paulista A3, pero sufrió una inédita lesión al replicar el festejo de CR7.

