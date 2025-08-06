GTA y música de Disney: Yasmani Acosta sorprende y revela sus grandes secretos - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
A un año de histórico medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, el luchador grecorromano habló con CHV Deportes diferentes aspectos de su vida personal.
En la previa del partido disputado este lunes en el Estadio Nacional, los jugadores del cuador nortino salieron a la cancha con 6 cascos en representación de los trabajadores fallecidos la semana pasada.
El astro portugués sorprendió al chef del equipo asiático, llevándole una enorme torta para celebrar su cumpleaños junto al resto del plantel.
Con la presencia de autoridades y deportistas, se formalizó el compromiso entre nuestra señal y los atletas nacionales por el próximo ciclo olímpico.
Más de 60 mil personas ovacionaron al argentino y a su esposa en el concierto de la banda en Miami, repitiendo la escena que desató una polémica entre un empresario y su supuesta infidelidad.
El ariete aterrizó en nuestro país para cerrar su incorporación al conjunto de La Florida, quienes le ganaron la pulseada a la U tras su salida de Nacional.
El delantero creyó que había marcado el empate parcial para el Santos ante el Inter de Porto Alegre, pero la pelota no entró y su club cayó en un duelo clave del Brasileirao.
El arquero dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de los canadienses, sorprendiendo por su excelente manejo del idioma.
El delantero Kesley marcó el empate para el Gremio Prudente ante el Atlético Monte Azul por el Campeonato Paulista A3, pero sufrió una inédita lesión al replicar el festejo de CR7.