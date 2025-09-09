 “Bielsa queridooo”: Todo el Nacional le cantó al ex DT de La Roja y este agradeció - Chilevisión
“Bielsa queridooo”: Todo el Nacional le cantó al ex DT de La Roja y este agradeció

Cuando se iba el primer tiempo, desde todos los rincones del recinto de Ñuñoa le cantaron al argentino, quien agradeció el cariño de los chilenos.

Emitido el 09/09/2025

