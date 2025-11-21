Manuel Pellegrini responde a si su prioridad es el Betis o La Roja: “Ya veremos...” - Chilevisión

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, volvió a responder preguntas acerca de su futuro, donde se especula con su renovación en el elenco español o la posibilidad de asumir en la Selección Chilena.

En conferencia de prensa, el Ingeniero afirmó que la mayoría de las informaciones "son especulaciones", apuntando que "salen también cifras que no son tampoco las que corresponden ni mucho menos".

"Estamos en conversaciones siempre con el club, con los directivos, y ojalá que se solucione de la mejor manera posible para ambas partes. Así que ya veremos con el transcurso del tiempo cuándo y cómo se soluciona", agregó.

Adicionalmente, el adiestrador remarcó que "de la mitad o el 90% de informaciones que salen no son verídicas ni en cifras, ni en cantidades, ni en tiempos".

La aclaración de Manuel Pellegrini sobre su prioridad en el futuro

Consultado sobre cuál es su prioridad, Pellegrini aclaró: "La prioridad mía es ganar a Girona este partido el domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando".

"Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa. Ya veremos cuando se solucione el problema cuál es el futuro de mi persona. Lo he dicho muchas veces, las dos partes son muy importantes para mí", agregó.

El estratega chileno insistió en que está "comprometido con el Betis", aunque indicó que "también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas. Así que son más especulaciones las que salen que realidades y veremos cuál es el camino".

"No hay ni hacia un lado ni hacia el otro. En este momento tenemos contrato aquí con el Betis y mi intención, como digo, es cumplirlo y si se extiende es porque ambas partes quieren seguir", sentenció.