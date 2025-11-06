¿Se ve en un Mundial? Manuel Pellegrini sorprende con un nuevo guiño a La Roja - Chilevisión

En medio de la incógnita por su futuro en el Real Betis, Manuel Pellegrini sorprendió al lanzar un nuevo guiño a la Selección Chilena.

El Ingeniero reveló que una de sus aspiraciones es estar con La Roja en un Mundial, comentario que hizo en plena búsqueda de un DT con miras a la cita planetaria del 2030.

"¿Mi sueño? Retirarme como seleccionador de Chile durante el Mundial", dijo el estratega en declaraciones al diario L'equipe.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La confesión se dan en el marco del misterio por la continuidad del adiestrador nacional en los Heliopolitanos, con quienes termina su contrato a mediados del 2026.

Si bien la dirigencia del cuadro español pretende que Pellegrini siga en el club, las negociaciones no tenido éxito.

La Roja se prepara para nuevos amistosos

En medio de las tratativas, la Selección Chilena comenzará a preparar los amistosos internacionales ante Rusia y Perú.

La Roja enfrentará a estos dos rivales el 15 y 18 de noviembre, los que serán los últimos dos compromisos de un 2025 en el que no pudo clasificar al próximo Mundial.

Estos cotejos serán comandados por Nicolás Córdova, quien asumió el mando del combinado adulto luego de la salida de Ricardo Gareca a mediados de junio.