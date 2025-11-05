“Resiliencia, unión y orgullo”: La Roja estrenó nueva camiseta que celebra la identidad nacional - Chilevisión

Hace unos días se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los próximos amistosos del conjunto nacional que dirige de manera interina Nicolás Córdova.

La Roja enfrentará a mediados de noviembre a Rusia y Perú de cara a un nuevo proceso para el Mundial de 2030. Estos partidos los jugará estrenando su nueva camiseta, la cual fue dada a conocer este miércoles.

En el marco del lanzamiento global de camisetas de la marca Adidas, se mostró por primera vez la nueva indumentaria nacional, una propuesta que celebra la identidad nacional con el cóndor como protagonista.

Así es la nueva camiseta de La Roja

La camiseta mantiene el rojo tradicional y vuelve a tener un cuello blanco en su mayoría, aunque también tiene azul.

Entre sus catacterísticas destaca el patrón en forma de V, inspirado en las alas de quien domina los cielos, ícono de grandeza, historia y orgullo de nuestro país, informó la empresa alemana encargada del diseño.

"Sabemos lo que representa para los chilenos y queremos que todos la sientan propia. Este diseño refleja lo que caracteriza al país: resiliencia, unión y orgullo", afirmó Jerome Leveque, General Manager adidas Chile.

Además, agregó: "El símbolo que inspira esta nueva piel —el cóndor— es la representación perfecta de la fuerza y el vuelo que impulsan a Chile a seguir adelante y a reconectar con la pasión y la historia que lo une".

También se indicó que por primera vez en la historia de la Selección se incorpora la versión "Player", que reúne lo último en tecnología y calidad, permitiendo a los hinchas vestir la misma camiseta que utilizan los jugadores, con detalles modernos e innovadores.