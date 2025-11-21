Del planeta gol a la pizarra: Humberto Suazo es anunciado como DT de San Luis de Quillota - Chilevisión

A pocas semanas de haberse retirado oficialmente del fútbol profesional, Humberto Suazo dio un importante giro en su carrera.

Chupete fue oficializado este jueves como nuevo entrenador de San Luis de Quillota, club en el que precisamente jugó su último encuentro el pasado 24 de octubre.

"Se escribe una nueva historia. Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido. Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario. Vamos San Luis", escribió la institución en sus redes sociales.

Junto al presidente César Villegas, el ex delantero firmó su nuevo vínculo con el cuadro amarillo y ya trabaja en la conformación del plantel para el 2026.

El conjunto de la Región de Valparaíso ha permanecido en la Primera B desde el 2019, donde no pudo clasificar a la Liguilla este año al finalizar en el puesto 9° en la fase regular.

En la última campaña, San Luis tuvo tres estrategas: Damián Muñoz, Juan José Luvera y Fernando Guajardo, apostando en esta oportunidad a lo que pueda hacer el ex ariete del Monterrey.