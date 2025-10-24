 Humberto Suazo se retiró del fútbol: Así fue el último partido de Chupete como profesional - Chilevisión
Humberto Suazo se retiró del fútbol: Así fue el último partido de Chupete como profesional

El delantero de 44 años jugó su último encuentro en el empate de San Luis de Quillota ante Deportes Copiapó y puso fin a una carrera de 25 años como profesional.

Viernes 24 de octubre de 2025 | 21:49

La noche de este viernes llegó a su fin la carrera de Humberto Suazo como fultbolista profesional en el duelo de San Luis de Quillota frente a Deportes Copiapó que terminó en empate sin goles. 

El delantero de 44 años ingresó por última vez a la cancha en el minuto 65' y fue ovacionado por los presentes en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El cariño de los presentes también se hizo sentir en minuto 26, mismo número que ocupó el jugador, cuando el público se puso de pie para aplaudir en su honor. 

Los números de “Chupete” Suazo

A lo largo de sus 25 años de trayectoria deportiva Humberto Suazo consiguió el registro de 377 goles en un total de 750 partido, además de 10 título en su palmarés. 

Con La Roja, el goleador disputó 60 duelos y convirtió en 21 oportunidades, convirtiéndose en el noveno máximo artillero de la Selección. 

 En uno de los hitos más destacables de su carrera, “Chupete” Suazo fue condecorado como el Mejor Goleador del Mundo por la IFFHS en 2006 gracias a sus 51 anotaciones.

