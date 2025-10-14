“Chupete” se retira: Humberto Suazo anuncia fecha de su último partido en el profesionalismo - Chilevisión

Una jornada que quedará en el recuerdo fue la que se vivió en el Estadio Lucio Fariña Fernández este lunes, día en que Humberto Suazo regresó a las canchas tras cuatro meses de inactividad.

El Chupete dejó atrás una compleja lesión en una de sus rodillas y sumó minutos en el empate sin goles de San Luis de Quillota ante Deportes Recoleta, partido que fue válido por la fecha 27° de la Primera B.

El histórico ariete fue ovacionado por parte de los hinchas del Canario, quienes valoraron su retorno con 44 años.

Humberto Suazo confirma la fecha para su último partido como profesional

Tras el cotejo, el oriundo de San Antonio ratificó que no continuará jugando al fútbol profesional una vez que finalice la temporada.

De hecho, puso fecha para su último partido en uno de los clubes que lo marcó. "Mi idea es retirarme en cancha, estar bien en mi último partido acá".

"(Quiero) despedirme con mi gente frente a Copiapó. La decisión está tomada, he jugado más de la cuenta", agregó Suazo.

El mencionado compromiso de San Luis frente a los nortinos está programado para el viernes 24 de octubre, el que marcará el adiós del ex seleccionado nacional que fue clave en las Clasificatorias a Sudáfrica 2010.