Ídolo en Monterrey: Así reaccionó Sergio Ramos al ver imagen de Humberto “Chupete” Suazo - Chilevisión

Un momento muy particular protagonizo Sergio Ramos, quien reaccionó al ver un mural de Humberto "Chupete" Suazo en Monterrey.

El icónico defensa español lleva varios meses jugando en los Rayados, club en el que el chileno es uno de los máximos ídolos de toda la historia.

Mientras caminaba por el interior del estadio, el zaguero se percató de una imagen gigante del goleador nacional.

El ex Real Madrid se detuvo inmediatamente y reconoció al oriundo de San Antonio, haciéndole señas a los compañeros que pasaban por un costado.

Ramos pareció hacerle un broma a uno de los funcionarios del cuadro mexicano, comparando su calvicie con la del ariete de 44 años.

La imagen recordó el enfrentamiento entre ambos el 2010, periodo en el que Suazo jugaba en el Zaragoza y que terminó con una lesión en el hombro por un cruce con el español.

Mira el momento acá