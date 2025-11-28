Perú vs Chile: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena disputa su tercer partido por la Liga de Naciones Femenina, chocando en este viernes ante Perú como visitante.

La Roja va por una nueva victoria que la mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones del certamen, el cual entrega dos cupos directos al Mundial 2027.

De cara a este encuentro, el combinado nacional tiene que soportar los más de 3.400 metros de altura de Cusco, ciudad elegida como sede por La Bicolor.

Perú vs Chile por Liga de Naciones Femenina: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Perú ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, donde tendrás una completísima cobertura.

Además de la TV abierta, el duelo por la fecha 3° de la Liga de las Naciones lo podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Perú vs Chile GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de las dirigidas por Luis Mena, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Perú vs Chile?

El compromiso de las nacionales contra La Blanquirroja inicia a las 18:00 horas de este viernes 28 de noviembre, disputándose en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.