Perú vs Chile: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La Selección Chilena disputará su tercer partido por la Liga de Naciones Femenina, enfrentando en esta ocasión a su similar de Perú.

Tras la contundente victoria 5-0 ante Bolivia en octubre, La Roja apostará por conseguir un nuevo triunfo y seguir ilusionada con clasificar al Mundial de Brasil 2027.

El rival en busca de puntos vitales es La Bicolor, quienes no suman unidades y deberán ganar a las nacionales para no perder terreno.

¿Quién transmite el partido de Perú vs Chile por Liga de Naciones Femenina?

El partido de Perú ante Chile será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además, el espero cotejo por la fecha 3° de la Liga de Naciones Femenina lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú y Chile por Liga de Naciones Femenina?

Esta nueva edición de El Clásico del Pacífico está programado para el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, ubicado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar.