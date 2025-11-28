“Inmensa alegría”: La eufórica reacción de hinchas del Betis tras renovación de Manuel Pellegrini - Chilevisión

Manuel Pellegrini continuará al mando del Real Betis. El club español puso fin a los rumores y este viernes anunció la renovación del Ingeniero.

Con un singular video publicado en sus redes sociales, los Heliopolitanos ratificaron que el entrenador nacional extendió su contrato hasta mediados del 2027.

Si bien se especuló con un presunto interés de La Roja, el DT de 72 años optó por seguir en el club al que arribó el 2020 y en el que ha roto varios récords.

Hinchas del Betis festejaron renovación de Manuel Pellegrini

La noticia fue festejada de manera eufórica por los hinchas del conjunto de Andalucía, quienes manifestaron toda su felicidad por la continuidad de su ídolo.

"Lo mejor que nos ha pasado", "te amo" o "inmensa alegría", fueron solamente algunos de los comentarios que quedaron en el Instagram de la institución.

Transcurridas varias temporadas, la fanaticada le ha expresado su cariño a Pellegrini en reiteradas oportunidades, algo que el mismo estratega ha agradecido.

Ahora, uno de los objetivos del entrenador es continuar en los primeros puestos en la liga española y llegar a instancias finales en la Europa League.

