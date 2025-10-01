Alexis Sánchez reaparece y sorprende con misterioso mensaje: “Los diamantes...” - Chilevisión

Alexis Sánchez está disfrutando de un buen momento en España, gozando de los minutos que tanto quería en el Sevilla.

Maravilla ya ha aportado con un y una asistencia, además de un pase clave, en cuatro partidos, lo que lo tiene ilusionado de cara al futuro.

En ese escenario, el tocopillano sorprendió este miércoles al publicar un misterioso mensaje en sus redes sociales.

La particular reflexión de Alexis Sánchez

En una historia de Instagram, el delantero chileno escribió: "Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad".

"Cuando te sientas bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Confía en el proceso", agregó.

Sánchez agregó un posteo titulado "Focus" en el que se muestra con sus compañeros y trabajando en el gimnasio, dando a entender que está disfrutando bastante su regreso a la liga española.

De hecho, con gol al Alavés a mediados de septiembre, el ariete nacional cortó una sequía de casi un año y medio sin convertir a nivel de clubes.

