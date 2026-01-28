“Te queda hermosa”: Racing muestra su total confianza en Damián Pizarro con potente mensaje - Chilevisión

Damián Pizarro tiene nueva casa. Tras varias semanas de especulaciones, el delantero fue oficializado como refuerzo de Racing.

El chileno fue anunciado este martes en La Academia, quienes mostraron su total confianza en la nueva incorporación al dejarle un potente mensaje.

"Te queda hermosa, Damián", señaló el club en un posteo en redes sociales, para posteriormente agregar: "Qué bien te quedan nuestros colores".

El número que ocupará Damián Pizarro en Racing

Adicionalmente, el conjunto argentino confirmó que el joven de 20 años utilizará la camiseta número 14, dorsal poco habitual para un atacante.

Pizarro apuesta a tener la continuidad que no logró en el Le Havre de Francia, donde jugó solamente dos partidos en los seis meses que estuvo a préstamo.

El pase del ex seleccionado juvenil sigue perteneciendo al Udinese, conjunto que lo compró a Colo Colo a mediados del 2024.

En la lucha por ser titular, el ariete tendrá como gran oponente a Adrián "Maravilla" Martínez, goleador de Racing que viene de convertir 22 goles el año pasado.