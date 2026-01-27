La ola de comentarios que generó Damián Pizarro tras llegar a Racing: “Lo bueno es que...” - Chilevisión

Damián Pizarro puso fin a su teleserie. El delantero tendrá una oportunidad de oro y jugará nada menos que en Racing.

Tras su frustrado retorno a Colo Colo, el cuadro de Avellaneda solicitó el préstamo al Udinese y el joven de 20 años ya se realizó los exámanes médicos.

La llegada del ariete generó una ola de comentarios en los hinchas de La Academia, quienes dudan de su rendimiento debido al mal paso que viene de tener en el Le Havre de Francia.

Damián Pizarro provoca comentarios de hinchas de Racing

Los fanáticos del elenco argentino cuestionaron en primer término el físico del delantero, asegurando que no parece que hubiera jugado en Europa.

Sin embargo, otros aseguraron haberlo visto en sus inicios, demostrando una gran potencia física especialmente en los mano a mano con los defensas.

El punto que más provocó debate fue la falta de gol de Pizarro, quien no marca goles desde el 2024 en su paso por Colo Colo.

Si bien el entrenador de Racing, Gustavo Costas, aprobó su arribo, reconoció hace algunos días que el fichaje se dio por un especial motivo.

"Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él", sostuvo ante la prensa el fin de semana.

