Ni Colo Colo ni Udinese: El sorpresivo club al que podría ir Damián Pizarro este año - Chilevisión

Damián Pizarro podría tener un inesperado futuro. El delantero finalizó anticipadamente su préstamo en el Le Havre de Francia y regresó al Udinese.

Pese a que se especuló con un retorno a Colo Colo, el Cacique se inclinó por un atacante de más experiencia y terminó fichando al ex O'Higgins Maximiliano Romero.

En ese escenario, en Argentina afirmaron que el chileno tiene un particular interesado. Se trata de Racing, quienes estarían siguiéndolo de cara al cierre del mercado de pases.

Racing tendría en la mira a Damián Pizarro

Según consignó ESPN, el joven de 20 años podría ser uno de los apuntados en caso de que el uruguayo Adrián Balboa deje La Academia.

El charrúa tiene una propuesta del fútbol ruso que está analizando. Si la acepta, la dirigencia trasandina tendría decidido ir a buscar un reemplazante.

El citado medio aseguró que Pizarro "ve con buenos ojos" esta chance, la que por ahora no se ha materializado en alguna oferta formal.

Si se llega a concretar el fichaje, el ex seleccionado juvenil llegaría a pelear un puesto nada menos que con Adrián "Maravilla" Martínez, gran figura de Racing que marcó 21 goles el 2025.

Por ahora, el ariete nacional sigue entrenando con el Udinese, club dueño de su pase, a la espera de zanjar su futuro.