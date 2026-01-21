Lucas Cepeda prepara el salto a Europa: Los millones que recibiría Colo Colo por su venta - Chilevisión

Colo Colo encamina la venta de Lucas Cepeda. El delantero es pretendido por el Elche de España para la recta final de la temporada.

Para seducir al Cacique, Los Franjiverdes pusieron sobre la mesa cerca de 4 millones de dólares por gran parte del pase.

El monto se acercaría a lo que pretende Blanco y Negro por la carta del extremo, quien podría dar el esperado salto a Europa y cumplir uno de sus objetivos.

La situación debería resolverse este jueves 22 de enero, día en que habrá una reunión de directorio en el Popular para definir la posible venta de una de sus figuras.

Así va el Elche, el posible nuevo club de Lucas Cepeda

El Elche actualmente está 8° en la liga española con 24 puntos en 20° fechas, ilusionándose con clasificar a algún torneo internacional.

El plantel cuenta con algunos jugadores sudamericanos como el uruguayo Álvaro Rodríguez y el argentino Federico Redondo.

A ellos se suma Matías Dituro, viejo conocido del fútbol chileno que tuvo un gran paso por Universidad Católica y que justamente fue pretendido por Los Albos el 2025.

El entrenador del club es Eder Sarabia, ex futbolista que asumió el 2024 y que logró el ascenso a Primera División el año pasado, lo que le permitió renovar hasta el 2027.