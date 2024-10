Tomás Vodanovic mencionó recordada frase de Marcelo Bielsa al festejar su reelección en Maipú - Chilevisión

Tomás Vodanovic fue reelegido como alcalde de Maipú por el próximo periodo, logrando más del 70% de los votos y superando a Enrique Bassaletti.

El edil festejó su triunfo en la Plaza de la comuna, instancia en la que agradeció el trabajo de sus colaboradores y lanzó una frase muy recordada de Marcelo Bielsa.

La reflexión de Tomás Vodanovic que hizo recordar a Marcelo Bielsa

El representante del Frente Amplio señaló en su discurso que "algunos problemas vamos a ser capaces de resolver, es probable que otros no".

"Algunos sueños comunales podremos cumplirlos y es muy probable que otros no. Hay proyectos que lograremos materializar y otros no, lo que no podemos traicionar nunca y lo decimos siempre, es la nobleza de los recursos utilizados", agregó.

Esta última frase es muy recordada del actual DT de Uruguay, quien la ha dicho en diversas charlas en las que pretende fomentar que las derrotas no hagan decaer y que en los triunfos se mantenga la humildad.

Cabe recordar que Vodanovic es fanático del deporte, siendo hincha acérrimo de Universidad Católica y muy cercano a Alexander Aravena, a quien le hizo clases durante su infancia.