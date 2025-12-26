Con homenaje a trabajadores: Sebastián Vegas fue anunciado en su nuevo club tras dejar Colo Colo - Chilevisión

Sebastián Vegas vuelve a México. El defensor chileno dejó atrás su magro paso por Colo Colo y fue oficializado como nuevo jugador de Club León.

La Fiera anunció el arribo del defensor con un vide muy especial, donde homenajeó la labor que hacen los trabajadores de La Central, un lugar de abastecimiento muy similar a La Vega o Lo Valledor en Santiago.

"Son el corazón de México. En ellas trabajan sin descanso todos los días del año", señaló la institución en la emotiva pieza audiovisual.

Sebastián Vegas vuelve a territorio azteca

Con esto, el zaguero de 29 años puso fin a su breve retorno al fútbol nacional, donde fue fichado a préstamo por el Cacique en enero pasado.

En Los Albos, Vegas jugó un total de 35 partidos en los que marcó 3 goles, siendo criticado por los hinchas en la recta final de la campaña.

Además, Los Esmeraldas confirmaron lso fichajes del delantero colombiano Díber Cambindo y el argentino Nicolás Vallejo, quien fue comprado a Independiente.

El León iniciará su año el próximo 10 de enero, día en que se enfrentará al Cruz Azul por la primera fecha del Clausura de la Liga MX.