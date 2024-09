Carlos Lampe no se detiene y vuelve a dejar recados a Eduardo Vargas: “No corresponde” - Chilevisión

Carlos Lampe, arquero de la Selección de Bolivia, se refirió nuevamente al polémico gol de Eduardo Vargas en la derrota 2-1 de Chile ante los altiplánicos.

El guardameta tuvo una caída tras recibir un pase, lo que fue aprovechado por Turboman para poner el empate parcial en la dolorosa caída de La Roja. Minutos después, se confirmó que el jugador tuvo una rotura del tendón de Aquiles y debió ser operado.

Tras hablar en primera instancia de "Justicia Divina", el portero volvió a arremeter contra la supuesta falta de "Fair Play" de los nacionales.

¿Qué dijo Carlos Lampe?

En entrevista con el diario Olé de Argentina, Lampe señaló que Vargas no le ha escrito tras la controversial situación, aunque recalcó que "tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo".

El actual futbolista del Bolívar manifestó que al chileno "no le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol, iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido (...) Yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha".

"Él estaba muy cerca, sé que se dio cuenta de mi gravedad y quizá escuchó porque sonó fuertísimo. Fue un 'latigazo' y se oyó en el momento. Yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles", agregó.

Consultado sobre lo que hubiese optado si la situación era la inversa, con su equipo marcando el gol, el ex Huachipato manifestó: "Si es un compañero mío, prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada".

Finalmente, Lampe agradeció el apoyo de hinchas y ex compañeros y apuntó que "son cosas que te levantan el ánimo, te hacen sentir bien. Me he caracterizado por tratar de ser buen colega, buena persona y hacer todo lo mejor posible".