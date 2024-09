Carlos Lampe alza la voz por gol de Eduardo Vargas y manda un dardo a Chile: “Justicia divina” - Chilevisión

El gol de Eduardo Vargas aprovechando la lesión de Carlos Lampe fue uno de los momentos más polémicos del partido entre Chile y Bolivia, válido por la fecha 8° de las Eliminatorias.

Turboman puso el empate parcial tras la caída del arquero del Bolívar, quien debió ser sustituido por Guillermo Viscarra en la inesperada derrota de La Roja.

Con el correr de las horas, se confirmó que el ex Huachipato sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que estará al menos seis meses fuera de las canchas.

Carlos Lampe rompe el silencio tras gol de Eduardo Vargas

En este escenario, Lampe se refirió por primera vez a la jugada y la catalogó de "desafortunada", señalando que "controlo bien el balón y en lo que muevo el pie derecho hacia atrás para pasarlo, es ahí que se me suelta el tendón, no puedo pasarlo, queda la pelota muerta y hacen el gol ellos".

Sobre Vargas, el portero de 37 años aseguró en conversación con El Partidazo de COPE que "él se da cuenta de que yo me lesioné grave, porque vi que no festejó el gol. Pero bueno, hay que estar en su lugar".

"Creo que con la presión que tenían ellos que están perdiendo, cualquiera habría hecho el gol. Yo levanté la mano porque no pude seguir la acción. No fue que controlé mal, sino que controlé y cuando quise pasar, se me soltó el tendón", añadió.

Sobre lo que pasó, el arquero afirmó que "lo que debieron hacer, cuando me retiré en camilla y en ambulancia era ver cómo solucionar el tema. No sé si les hacíamos un gol o un autogol, creo que era lo más correcto".

"Pero no pasó y la justicia divina puso el partido como estaba al minuto de juego", sentenció.

Mira la jugada acá