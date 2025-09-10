Marcelo Bielsa se emociona tras su regreso a Chile y lanza optimista mensaje a La Roja - Chilevisión

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay, valoró el cariño de los hinchas chilenos tras enfrentar a La Roja en el cierre de las Eliminatorias.

El ex entrenador nacional habló luego del empate 0-0 de este martes en el Estadio Nacional, reconociendo que "los recuerdos que tengo del tiempo que pasé aquí son hermosos".

El argentino calificó su etapa en el país como "maravillosa. A nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno. En ese sentido soy muy agradecido. Uno dice que recibe más de lo que merece, pareciera que es falsa modestia, pero creo que en mi paso por Chile recibí mucho, di todo lo que pude".

"No conseguí cosas importantes, fueron posteriores, pero soy muy agradecido. En cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno me da alegría", agregó.

El rosarino no se quedó ahí e insistió: "Cada cosa que vi evoca los momentos que pasé aquí, tengo muchísimos recuerdos muy lindos".

"Cuando llegaba acá, todo lo que pasé, lo que eran los circuitos para llegar, los espacios, el estadio. Veo para atrás y me lleno de imágenes vividas aquí y esas imágenes son muy lindas. Fue emocionante, son emociones que no se pueden explicar", añadió.

El optimista mensaje de Marcelo Bielsa sobre el fútbol chileno

Tras analizar el duelo, en el que confesó que Uruguay no mereció ganar, Bielsa aprovechó de mandar un positivo mensaje para el fútbol nacional.

El rosarino destacó que hay "entre 10 y 12 jugadores que pueden ser importantes", asegurando que "uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos".

Haciendo una proyección más amplia sobre el futuro, el trasandino sostuvo que vería "con optimismo el crecimiento y el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años".