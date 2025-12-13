Racing vs Estudiantes: Dónde ver EN VIVO y ONLINE la final del Torneo Clausura Argentina 2025 - Chilevisión

Este sábado Racing y Estudiantes de la Plata se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura 2025 argentino.

Los de la "Academia" llegan como favoritos y buscan cerrar una temporada exitosa tras ganar la Recopa Sudamericana, llegar a semifinales de Libertadores y dejar en el camino a Boca Juniors para alcanzar esta final.

Sin embargo, el cuadro "Pincharrata" llega con la energía de haber ganado todos los partidos de eliminación directa como visitante y de dejar eliminado en semis a su clásico rival, Gimnasia.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Racing vs Estudiantes?

El partido de Racing ante Estudiantes de la Plata, válido por la final del Torneo Clausura 2025, será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Además, la plataforma de streaming Disney+ Premium emitirá en vivo y de manera online este crucial duelo trasandino. Para eso, es importante contar con una suscripción a la plataforma.

Hora del partido entre Racing y Estudiantes por la final del Torneo Clausura 2025

La gran final del fútbol trasandino entre Racing y Estudiantes se jugará este sábado 13 de diciembre desde las 21:00 horas de Chile.

El estadio para este esperado encuentro es el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, recinto con capacidad para recibir a cerca de 42 mil hinchas.