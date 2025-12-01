El fin de una era: Gabriel Arias decidió no renovar su contrato y se marchará de Racing - Chilevisión

La etapa de Gabriel Arias en Racing llegará a su fin. El arquero tiene decidido no renovar su contrato y se convertirá en jugador libre en las próximas semanas.

El chileno perdió el puesto a manos de Facundo Cambeses, quien se convirtió en figura del equipo y hasta fue nominado a la Selección Argentina.

Según consignó TyC Sports, el meta optó por tomar nuevos aires y salir de La Academia, club en el que se transformó en un verdadero emblema desde su arribo en 2018.

Si bien arrancó el año como titular y capitán del equipo, el segundo semestre cambió radicalmente el panorama y hasta se hablaron de roces con el entrenador Gustavo Costas.

El punto más relevante de esto se habría dado a mediados de agosto, donde fue reemplazado en el epílogo del duelo ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores pensando en que habría penales, lo que generó molestia en el meta.

A partir de allí, el ex Unión La Calera estuvo en solamente tres cotejos, sumando minutos por última vez el 11 de octubre en el triunfo 3-1 ante Banfield por la liga local.

Los números de Gabriel Arias en Racing

A lo largo de esadía en Racing, Arias disputó un total de 254 partidos en los que logró 101 vallas invictas, obteniendo 6 títulos.

Los trofeos más relevantes fueron la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudameriana este 2025, donde el cuadro de Avellaneda se impuso a Cruzeiro y Botafogo, respectivamente.