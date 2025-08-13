Supercopa de Europa | PSG vs Tottenham: Cómo ver EN VIVO y ONLINE el gran partido - Chilevisión

PSG choca este miércoles ante el Tottenham en la esperada Supercopa de Europa, torneo que abre el telón a la nueva temporada del fútbol del viejo continente.

El actual campeón de la Champions League frente al monarca de la Europa League buscando un nuevo título, duelo que está marcado por la sorpresiva ausencia de Gianluigi Donnarumma.

El arquero italiano no fue incluido en la nómina de los parisinos por el entrenador Luis Enrique, lo que alimenta rumores de que no está interesado en renovar su contrato y poder partir al Manchester City.

Cómo ver el partido del PSG vs Tottenham EN VIVO y ONLINE

El partido del PSG ante el Tottenham por la Supercopa de Europa será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre PSG y Tottenham por la Supercopa de Europa

El cotejo entre franceses e ingleses comienza a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 13 de agosto.

El escenario es el Bluenergy Stadium, conocido también como el Estadio Friuli de Udine en Italia, donde se esperan más de 20 mil hinchas.