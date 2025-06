Quién es Désiré Doué, la figura de la final de la Champions que podría jugar el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Désiré Doué se robó la película en la histórica consagración del PSG en la Champions League, marcando un doblete en la victoria 5-0 ante el Inter de Milán.

El delantero estuvo incontrolable y fue una de las grandes figuras del conjunto parisino, aprovechando la confianza entregada por el entrenador Luis Enrique.

Désiré Doué, quién es el crack del PSG que podría ir al Mundial Sub 20

Nacido el 3 de junio del 2005 en Angers, Francia, el extremo tiene raíces marfileñas por su familia, formándose en las inferiores del Rennes y debutando como profesional a los 17 años.

Su velocidad y capacidad de regate abrió rápidamente el apetito de diferentes clubes de Europa, pero fue el París Saint-Germain el que lo fichó en agosto del 2024.

A nivel de selecciones, estuvo en la Sub 17 y Sub 23 de los galos que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, debutando por la adulta en marzo pasado.

Su edad le permite ser seleccionable para el Mundial Sub 20 de Chile 2025, donde su escuadra formará parte del Grupo E junto a Estados Unidos, Nueva Caledonia y Sudáfrica.