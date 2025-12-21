Corinthians se consagra campeón de la Copa Brasil 2025 tras derrotar a Vasco da Gama - Chilevisión

Corinthians se coronó campeón de la Copa de Brasil 2025 tras vencer por 2-1 a Vasco da Gama en un partido válido por la vuelta de la final del certamen.

Tras la victoria, el equipo paulista sumó su cuarto título en esta competición y aseguró pasajes directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A pesar de que en el partido de ida habían igualado sin goles, la vuelta en Río de Janeiro estuvo cargada de emociones hasta el pitazo final.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Corinthians se coronó campeón de la Copa de Brasil y jugará Libertadores

El partido se abrió en el primer tercio del encuentro cuando, al minuto 18, Yuri Alberto aprovechó una asistencia y definió para poner el 1-0 a favor de Corinthians.

Sin embargo, Vasco da Gama reaccionó antes del descanso y encontró la paridad al minuto 42 gracias a un potente cabezazo conectado por Nuno Moreira, que igualó el compromiso y mantuvo vivo el sueño del título para los cariocas.

Ya en la segunda mitad, el partido se inclinó nuevamente hacia Corinthians. Al minuto 63, Memphis Depay marcó el gol de la gloria, sellando el 2-1 definitivo y desatando la euforia en el estadio maracanense.